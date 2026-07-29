الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام مسجد ظهر في فيديو ساخر أمام نادي الزمالك

فتحت وزارة الأوقاف تحقيقًا عاجلًا بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأئمة التابعين للوزارة مرتديًا الزي الأزهري، ويتحدث من أمام ناد الزمالك في موضوع غير دعوي، مستخدمًا أسلوبًا تضمن سخرية من نادٍ رياضي آخر.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها تابعت الواقعة باهتمام، وقررت اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الصورة العامة للوزارة، ورسالة الإمام، ووقار الزي الأزهري، مشددة على ضرورة التزام الأئمة بآداب الرسالة الدعوية وعدم الزج بهم في أي قضايا أو مناقشات لا تتصل بمهامهم الدعوية.

من ناحية أخرى حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة في جميع مساجد الجمهورية بعنوان «الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع».

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الإلتزام بموضوع الخطبة والوقت المحدد لها على أقصى تقدير.

ونشرت ووزارة الأوقاف نص الخطبة ععبر منصتها الإلكترونية كوسيلة استرشادية للأئمة.