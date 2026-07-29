مصر تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع اليابان على إثر الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب اليابان الصديق، وإلى أسر ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة اليابان الصديقة في هذا الظرف الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

من جهة أخرى، تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 29 يوليو، اتصالًا هاتفيًا منستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، حيث تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

تبادل الجانبان الرؤى والتقييمات بشأن التطورات الراهنة، وأكدا أهمية العمل على احتواء التصعيد، وتجنب انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع، بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن استمرار التوترات.

وخلال الاتصال، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويحول دون تفاقم الأوضاع. كما ادان وزير الخارجية كافة الهجمات التي استهدفت الدول الخليجية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي أعمال تمس أمن وسيادة الدول الشقيقة أو تهدد أمنها واستقرارها.