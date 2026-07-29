تونس تتوج بلقب إفريقيا لناشئات الطائرة بعد نهائي ماراثوني أمام مصر

تُوج منتخب تونس للناشئات تحت 18 عامًا بلقب بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، عقب فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالات مدارس بايونيرز الدولية بمحافظة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

تفاصيل المباراة

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما قدم المنتخبان أداءً قويًا امتد إلى خمسة أشواط، قبل أن تحسم ناشئات تونس اللقب القاري في مواجهة ماراثونية حظيت بإشادة واسعة من الحضور، فيما احتفلت اللاعبات والجهاز الفني بالتتويج في مشهد عكس حجم الإنجاز.

وقالت عايدة إسماعيل رئيس مجلس إدارة مدارس بايونيرز الدولية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، إن استضافة البطولة للمرة الأولى بالمحافظة تعكس ثقة الاتحاد الأفريقي في قدرات مصر التنظيمية، مشيرًا إلى أن النجاحات المتتالية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب والرياضة وتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أحدث المعايير الدولية.

و أعربت إسماعيل عن سعادتها بنجاح البطولة، مؤكدة أن استضافة مدارس بايونيرز لهذا الحدث القاري تمثل إنجازًا غير مسبوق، باعتبارها أول مؤسسة تعليمية تستضيف بطولة أفريقية بهذا الحجم، بما يعكس التطور الذي تشهده الرياضة المدرسية في مصر.

واستضافت محافظة الإسكندرية منافسات النسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا يمثلون 9 دول أفريقية، وهي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، وبوروندي، وتُعد البطولة مؤهلة إلى بطولة العالم.