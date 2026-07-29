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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حان وقت الوداع مع البرازيل.. نيمار يؤكد نهاية مشواره الدولي

نيمار
نيمار
حسام الحارتي
نتيجة الثانوية العامة 2026

اقترب نيمار  من اعتزال اللعب الدولي بعدما قال إنه لم ​يعد يرغب في تمثيل منتخب البرازيل، وذلك بعد أسابيع ‌من تلميحه إلى انتهاء مسيرته مع المنتخب عقب الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم بالخسارة أمام النرويج.


وجاءت تصريحات المهاجم البالغ من ​العمر 34 عاما، والهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، عقب فوز ​فريقه سانتوس 4-2 على يونيفرسيداد سنترال الفنزويلي في كأس ⁠سود أمريكانا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

واستقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على البرنامج التحضيري للمنتخب الأول خلال أول فترة توقف دولي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وذلك ضمن خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، التي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

بحسب ما كشفته تقارير صحفية برازيلية، فإن المنتخب البرازيلي سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخب أستراليا خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 25 سبتمبر في مدينة تاونسفيل، بينما تُلعب المواجهة الثانية يوم 29 من الشهر ذاته بمدينة بريسبان.

وتأتي المباراتان في إطار البرنامج الفني الذي وضعه الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة إلى جانب الحفاظ على الانسجام بين القوام الأساسي للمنتخب.

وفي السياق نفسه، يواصل الاتحاد البرازيلي اتصالاته من أجل تنظيم مباراة ودية ثالثة مطلع شهر أكتوبر المقبل، على أن تستضيفها مدينة كولكاتا الهندية، إلا أن هوية المنتخب المنافس لم تُحسم حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات مع أكثر من اتحاد كروي للوصول إلى اتفاق نهائي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه المباراة فور الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والتعاقدية الخاصة بها.

أنشيلوتي يبدأ مرحلة البناء

تمثل هذه المباريات بداية مرحلة جديدة للمنتخب البرازيلي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى إلى إعادة بناء المنتخب بعد نهاية مشوار كأس العالم، من خلال تقييم مستويات اللاعبين، وتجربة عناصر جديدة، ووضع الأسس الفنية التي سيعتمد عليها خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه اللقاءات الودية في رفع جاهزية اللاعبين واكتساب المزيد من الانسجام، بما يساعد المنتخب على الظهور بصورة قوية في المنافسات المقبلة، خاصة أن الاتحاد البرازيلي يعتبر هذه الفترة محطة مهمة لإعداد فريق قادر على المنافسة على جميع البطولات القارية والدولية خلال السنوات المقبلة
 

نيمار منتخب البرازيل كأس العالم البرازيل كأس ⁠سود أمريكانا

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