محمد سيسوكو يشيد بأليو ديانج بعد هدفه الأول مع فالنسيا

أشاد المالي محمد مومو سيسوكو، لاعب فالنسيا الإسباني السابق، بمواطنه أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الحالي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك المقومات التي تساعده على النجاح مع «الخفافيش» وترك بصمة قوية خلال تجربته الجديدة في الدوري الإسباني.

وتحدث سيسوكو عن ديانج عقب تسجيله أول أهدافه بقميص فالنسيا، خلال مواجهة كاستيون الودية، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يحقق مواطنه نجاحًا أكبر مما حققه هو خلال تجربته السابقة مع النادي الإسباني.

خوقال سيسوكو في تصريحات نقلها «راديو فالنسيا»: «عندما وصلت، لم يكن أحد يعرف من أنا، لقد بذلت قصارى جهدي وحققت الألقاب، وآمل أن يقدم ديانج أداءً أفضل مما قدمته وأن يحقق نجاحًا كبيرًا مع نادي فالنسيا».

وأضاف: «ديانج لاعب خط وسط يمتلك مقومات النجاح مع فالنسيا، لقد أدركت شغفه وحماسه ليترك بصمة قوية من خلال ما دار بيننا من حديث».

سيسوكو يكشف نصائح ديانج

وكشف لاعب فالنسيا السابق أن ديانج حرص على التواصل معه من أجل الحصول على نصائح تساعده على التأقلم مع الحياة في إسبانيا، موضحًا أن اللاعب سأله عن المدينة والنادي والجماهير وطبيعة الحياة اليومية.

وأوضح سيسوكو: «لقد طلب مني ديانج معرفة نصائح حول المدينة والنادي والناس، وقدمت له بعض التوجيهات ليكون قادرًا على التعرف على طبيعة حياته اليومية هنا وما يحتاجه ليكسب رضا الجماهير من خلال أدائه».

وتابع: «نحن نتحدث عن فالنسيا، أحد أندية إسبانيا العريقة، التي شهدت تألق العديد من اللاعبين البارزين وتحقيقهم للألقاب».

سيسوكو: ديانج أمام فرصة كبيرة

واختتم سيسوكو حديثه عن مواطنه بالتأكيد على أن ديانج أمام فرصة مهمة لإثبات نفسه على مستوى الكرة الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى فالنسيا قادمًا من النادي الأهلي.

وقال: «ديانج يمتلك فرصة حاليًا للعب في أحد أكبر أندية إسبانيا، لديه ما يحتاجه للنجاح، لقد انضم من أحد أكبر أندية القارة الأفريقية، النادي الأهلي».

وكان ديانج سجل هدفه الأول بقميص فالنسيا خلال مواجهة كاستيون الودية، في بداية مشواره مع الفريق الإسباني، بعد انتقاله إليه قادمًا من الأهلي.