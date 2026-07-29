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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول الزنجبيل يوميا؟.. شوف النتيجة

الزنجبيل
الزنجبيل
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لعلاج عدد كبير من المشاكل الصحية.

وفقا لموقع medanta نعرض لكم أهم الفوائد الصحية للزنجبيل.

 مضاد للأكسدة

يُعدّ الجينجيرول، المركب النشط الرئيسي في الزنجبيل، مضادًا قويًا للأكسدة كما يمنع الزنجبيل بيروكسدة الدهون ويعادل جذور الهيدروكسيل الحرة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

قد يكون الزنجبيل حلاً لمشاكلك الهضمية فهو يحسن صحة الجهاز الهضمي عن طريق تحسين حركة المعدة، وزيادة إفراز العصارات الهضمية، وتقليل الانزعاج المعوي. 

 تخفيف الغثيان ودوار الحركة

تناول الزنجبيل على شكل مسحوق يقلل من دوار البحر والقيء.

 مكافحة الالتهاب

إذا كنت تعاني من التهاب في جسمك، فإن الزنجبيل قد يخفف من أعراضه بشكل كبير فهو يحتوي على مكونات تمنع تكوين السيتوكينات المرتبطة بخلايا Th1 وTh2، كما أنه يثبط إنتاج الغلوبولين المناعي E (IgE).

المساعدة في تخفيف أعراض البرد ومشاكل الجهاز التنفسي

يعمل الزنجبيل كمزيل طبيعي للاحتقان، حيث يساعد على إزالة المخاط وفتح الممرات الأنفية كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تُخفف من آلام الحلق والتهيج.

فقدان الوزن وتعزيز صحة التمثيل الغذائي

بحسب خبراء الصحة، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل وزن الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ونسبة الورك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. 

 يقوي جهاز المناعة

كثيراً ما يطلق الناس على الزنجبيل اسم "العشبة المعجزة" لاحتوائه على مضادات الأكسدة وقدرته على مكافحة العديد من الفيروسات. 

8. فوائد القلب والأوعية الدموية

تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يُحسّن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بفضل مكوناته المضادة للأكسدة والالتهابات والمُعدِّلة للمناعة. ويُساهم جذر الزنجبيل بفعالية في كبح الالتهابات والإجهاد التأكسدي ومقاومة الأنسولين وتشير الأبحاث إلى أنه قد يُخفِّض مستويات سكر الدم الصائم والدهون الثلاثية والكوليسترول الضار (LDL)، مما يُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تخفيف آلام التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، فإن الزنجبيل قد يخفف من أعراضك بفضل خصائصه القوية المضادة للالتهابات. يعمل الزنجبيل على تثبيط السيتوكينات الالتهابية مثل إنترلوكين-1، وعامل نخر الورم، وإنترلوكين-8. 

تخفيف آلام الدورة الشهرية

بالنسبة للإناث، يقلل الزنجبيل من شدة تقلصات الدورة الشهرية بسبب انخفاض إنتاج البروستاجلاندين في الجسم.

الزنجبيل فوائد الزنجبيل مضاد للأكسدة فوائد الزنجبيل الصحية الالتهابات

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