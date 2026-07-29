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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعودة اللاعب المصاب.. المحكمة تصدر عقوبة غير مسبوقة في الدوري البرازيلي

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة
نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلنت محكمة برازيلية، إيقاف فيكتور جابرييل مدافع إنترناسيونال، بعد تسببه في إصابة خطيرة لمهاجم كروزيرو جابرييل بيك في عقوبة استثنائية تربط انتهاء الإيقاف بعودة اللاعب المصاب إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر.

وخلال مباراة الفريقين في الدوري البرازيلي يوم 22 يوليو الماضي، تعرض فيكتور جابرييل للطرد إثر تدخل متهور تسبب في كسر بقصبة الساق اليسرى لبيك.

وكان بيك، الذي انضم إلى كروزيرو هذا الشهر قادما من لوس انجليس جالاكسي الأمريكي، يخوض أول مباراة له مع الفريق، والتي انتهت بفوز كروزيرو.

وقررت المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل أن العقوبة المعتادة في مثل هذه الحالات لا تتناسب مع خطورة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

عقوبة لاعب

وقالت المحكمة: "يجوز استمرار إيقاف اللاعب المخالف إلى حين تمكن المصاب من العودة إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يوما، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف".

وأعرب فيكتور جابرييل، خلال مثوله أمام المحكمة، عن أسفه لما حدث، قائلا "كان حادثا مؤسفا للغاية".

وأضاف: "اعتذرت له وعرضت تقديم المساعدة. طلبت منه أن يسامحني لأنني لم أتعمد إيذاءه، وكل ما كان بوسعي فعله في تلك اللحظة هو الدعاء له".

كما شككت المحكمة في صحة الأدلة التي قدمها نادي إنترناسيونال، والتي تضمنت تسجيلا صوتيا من تقنية حكم الفيديو المساعد الخاصة بالمباراة، ما دفع فريق الدفاع عن النادي إلى طلب استبعاده لعدم القدرة على التحقق من صحته.

وقال إنترناسيونال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن مكتب المحاماة الذي يمثله استند في دفاعه إلى تسجيل صوتي متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل: "يؤكد كل من مكتب المحاماة ونادي إنترناسيونال أنهما لم يقصدا مطلقا التصرف بسوء نية بأي شكل من الأشكال في إطار الإجراءات محل النظر".

واختتم: "ومع ذلك، وقع خطأ تم الإقرار به في جمع واستخدام المحتوى المقدم ضمن دفاع اللاعب، وقد جرى الاعتراف بذلك فورا من خلال طلب صريح باستبعاد التسجيل الصوتي من ملف القضية".

الدوري البرازيلي محكمة برازيلية فيكتور جابرييل

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