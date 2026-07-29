نيمار يعلن اعتزال اللعب الدولي: مسيرتي مع منتخب البرازيل انتهت

أعلن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدًا أن مشواره مع منتخب البرازيل قد وصل إلى نهايته بعد سنوات طويلة قضاها بقميص "السيليساو".

وقال نيمار: "أعتقد أن مسيرتي مع المنتخب البرازيلي قد انتهت، لقد بذلت كل ما في وسعي، وكرست حياتي كلها له، لكنني أعتقد أنني لم أعد أملك الرغبة".

ويُغلق نيمار بهذا القرار صفحة تاريخية في مسيرته، بعدما أصبح أحد أبرز لاعبي منتخب البرازيل عبر التاريخ، حيث خاض 130 مباراة دولية، سجل خلالها 80 هدفًا، وصنع 58 تمريرة حاسمة.

ورغم عدم تتويجه بكأس العالم مع منتخب بلاده، يظل نيمار من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما حمل راية الهجوم لسنوات طويلة، وحقق أرقامًا استثنائية بقميص المنتخب.