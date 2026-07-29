شوبير: نيمار يطوي صفحة المنتخب البرازيلي ويعلن اعتزاله الدولي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إعلان النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرازيل، لينهي بذلك مسيرة حافلة بقميص “السيليساو” استمرت لسنوات طويلة.

جاء قرار نيمار عقب خروج منتخب البرازيل من منافسات كأس العالم 2026، حيث أكد في تصريحات مؤثرة أن رحلته مع المنتخب الوطني وصلت إلى نهايتها، بعدما قدم كل ما يملك بقميص البرازيل.

ويغلق نيمار بهذا القرار صفحة من أبرز الصفحات في تاريخ منتخب البرازيل، بعدما خاض 130 مباراة دولية، سجل خلالها 80 هدفًا وقدم 58 تمريرة حاسمة، ليبقى أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية عبر التاريخ.