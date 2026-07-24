نيمار يرد على منتقديه بسبب لعب البوكر خلال مباراة سانتوس

خرج البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس، عن صمته للرد على الانتقادات التي تعرض لها بسبب لعبه البوكر بالتزامن مع خوض فريقه مباراة في بطولة كوبا سود أمريكانا.

وقال نيمار، في تصريحات نقلتها شبكة «Tribuna» العالمية، إنه كان في يوم راحته، بعدما خاض تدريبات صباحية ولم يشارك في المباراة، قبل أن يعود إلى تدريبات الفريق في وقت لاحق.

وأضاف النجم البرازيلي: «أنا هنا في مركز تدريبات سانتوس، أستعد للجلسة التدريبية الثانية، وتذكرت كم تحدث الناس عن لعبي البوكر في يوم راحتي».

وتابع: «لقد تدربت في الصباح ولم أشارك في المباراة، ثم عدت للتدريبات. كان ذلك يوم راحتي، ومع ذلك استمر الناس في الحديث عن الأمر».

واختتم نيمار تصريحاته برسالة غاضبة إلى منتقديه، قائلًا: «أنا أستعد للتدريب، هل يمكنني التدريب أم ستستمرون في انتقادي؟ اهتموا بشؤونكم الخاصة».

وكان نيمار قد شارك مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، حيث خاض 37 دقيقة خلال مباراتين، وسجل هدفًا من ركلة جزاء أمام النرويج في دور الـ16 من البطولة.