مصدر باتحاد الكرة: إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم إخطار 8 أندية بفتح نظام التراخيص على منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لرفع المستندات المطلوبة، وذلك في إطار استكمال إجراءات منح الرخصة للمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الأندية التي تم إخطارها تشمل الأندية السبعة الأولى وفق الترتيب النهائي لدوري القسم الأول، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس مصر، مع منحها مهلة تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ لاستكمال تحميل جميع المستندات المطلوبة.

وأضاف المصدر أن الاتحاد طلب من الأندية تقديم ردود ومستندات بشأن كافة الأحكام والقرارات الصادرة ضدها من لجنة أوضاع اللاعبين والجهات القضائية المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وكذلك الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، مع إرفاق ما يثبت أي إجراءات قانونية اتخذها النادي، بما في ذلك الطعون أو الاستئنافات المقدمة بشأن تلك الأحكام، وذلك ضمن متطلبات نظام التراخيص المعتمد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.