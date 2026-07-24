قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد ينشر أول صورة لـ كرما غريقة القناطر.. والأسرة تترقب العثور على الجثمان
أخبار التوك شو | أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس
في عز الحر.. بن غفير وأنصاره يقاطعون الاستحمام لمدة أسبوع لهذا السبب
بعد مونديال 2026.. رجلان يتربعان على عرش أغلى لاعبي العالم
مصرع شخصين وإصابة 36 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
قناة تركية: محمد صلاح اتفق مع بشكتاش على هذا الراتب
بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟
مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت
عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز
مصرع شخصين وإصابة 36.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب ربع نقل بصحراوي ملوي في المنيا
وزارة الصحة تنظم ورشتي عمل لتعزيز قدرات الكوادر في اقتصاديات الصحة والاستثمار
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز

سيدة جامعة طنطا
سيدة جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شهدت مستشفيات جامعة طنطا بمحافظة الغربية خلال 24 ساعة استقبال إحدى السيدات الثلاثينية في نهاية شهور حملها لتضع مولودها الجديد وقدمت لها كافة الخدمات والعلاجية وعمليات الولادة علي الرغم من إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية علي أكمل وجه إثر إصابتها بالمرض نقص المناعة الإيدز حفاظا علي أرواح السيدات داخل قسم النسا بمستشفيات طوارىء الجامعة.

تفاصيل استقبال السيدة 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر عبر صفحات سوشيال ميديا تداولوا صورا للسيدة حال تواجدها داخل قسم النسا عقب إجراء عملية الولادة وهب تحمل مولودها وجالسة على الأرض الأمر الذي دفع ناشري الصور إلى مطالبة الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيالها .

تحرك رواد سوشيال ميديا 

في المقابل، أكد الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا والمشرف العام على مستشفيات الجامعة، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية للسيدة المذكورة عقب قدومها من مدينة المحلة لإجراء عمليه الولادة وتم تنفيذ كافة الخدمات الصحية والعلاجية لها لافتا بقوله "الفريق الطبي اكتشف اصابتها بالأيدز واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل معها فضلا عن اكتشاف عدم وجود أب للطفل لتسجيله" .

رد عميد كلية الطب بجامعة طنطا 

في ذات كشف عميد كلية الطب بجامعة طنطا أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المعنية بحملها الغير شرعي وهو ما دفع الفتاة وذويها الهرب من داخل المستشفي مشيرا بقوله "دورنا كالمؤسسة  طبية جامعية الالتزام بمعايير المهنية لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي المترددين علينا علي أكمل وجه " .

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا استقبال سيدة مصابة بالإيدز وتحرك عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم الجمعة 24 -7- 2026

وزير التربية والتعليم

التصحيح في مراحله الأخيرة| توضيح عاجل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

منتخب الارجنتين

مطالب جماهيرية بإعادة نهائي كأس العالم بعد خسارة الأرجنتين

تنسيق الجامعات 2026

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

سعر الدولار

سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ترشيحاتنا

متحف المطار

متحفا مطار القاهرة الدولي والشرطة يحتفلان بذكرى ثورة 23 يوليو.. صور

أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية

أمين المهن الطبية يستعرض حصاد 5 سنوات ويؤكد رفع المعاشات 122%

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

بالصور

وداعا حبيبة الملايين.. هوندا توقف إنتاج أشهر سياراتها

هوندا
هوندا
هوندا

جبل الفأس.. حصن إيران النووي في الجبال

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

شاهد لامبورجيني هوراكان مخصصة للطرق الوعرة بقوة 800 حصان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان

فيديو

مأساة بسبب التجميل

كانت بتعمل عملية.. وفاة مؤثرة شهيرة داخل عيادة تجميل

لغز فتاة بني سويف

بسبب قصة حب.. هايدي الشابوري تكشف كواليس احتجازها داخل مصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد