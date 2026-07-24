عميد طب طنطا: قدمنا الخدمات الصحية للسيدة المصابة بالإيدز

شهدت مستشفيات جامعة طنطا بمحافظة الغربية خلال 24 ساعة استقبال إحدى السيدات الثلاثينية في نهاية شهور حملها لتضع مولودها الجديد وقدمت لها كافة الخدمات والعلاجية وعمليات الولادة علي الرغم من إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية علي أكمل وجه إثر إصابتها بالمرض نقص المناعة الإيدز حفاظا علي أرواح السيدات داخل قسم النسا بمستشفيات طوارىء الجامعة.

تفاصيل استقبال السيدة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر عبر صفحات سوشيال ميديا تداولوا صورا للسيدة حال تواجدها داخل قسم النسا عقب إجراء عملية الولادة وهب تحمل مولودها وجالسة على الأرض الأمر الذي دفع ناشري الصور إلى مطالبة الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيالها .

تحرك رواد سوشيال ميديا

في المقابل، أكد الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا والمشرف العام على مستشفيات الجامعة، أنه تم تقديم الخدمات العلاجية للسيدة المذكورة عقب قدومها من مدينة المحلة لإجراء عمليه الولادة وتم تنفيذ كافة الخدمات الصحية والعلاجية لها لافتا بقوله "الفريق الطبي اكتشف اصابتها بالأيدز واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل معها فضلا عن اكتشاف عدم وجود أب للطفل لتسجيله" .

رد عميد كلية الطب بجامعة طنطا

في ذات كشف عميد كلية الطب بجامعة طنطا أن تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المعنية بحملها الغير شرعي وهو ما دفع الفتاة وذويها الهرب من داخل المستشفي مشيرا بقوله "دورنا كالمؤسسة طبية جامعية الالتزام بمعايير المهنية لتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي المترددين علينا علي أكمل وجه " .