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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تشدد مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات والأعمال التصعيدية، وتؤكد أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.

جمهورية مصر العربية الهجمات الإيرانية البحرين المملكة الأردنية الهاشمية الكويت

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