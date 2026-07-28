مفاجأة.. نيمار يقترب من الرحيل مجانًا عن سانتوس في ديسمبر

تتزايد الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار، بعدما كشفت تقارير صحفية أن اللاعب لا يُتوقع أن يجدد عقده مع نادي سانتوس، ما يفتح الباب أمام رحيله مجانًا بنهاية عقده في ديسمبر المقبل.

ووفقًا للتقارير، فإن إدارة سانتوس لا تبدو قريبة من التوصل إلى اتفاق مع نيمار بشأن تمديد التعاقد، وهو ما يجعل اللاعب على أعتاب دخول سوق الانتقالات كلاعب حر، في حال استمر الوضع دون تغيير حتى نهاية عقده.

كان نيمار قد عاد إلى سانتوس في خطوة لاقت اهتمامًا عالميًا، إلا أن مستقبله بات محل تكهنات واسعة، خاصة مع ارتباط اسمه بإمكانية خوض تجربة جديدة بعد نهاية مشواره الحالي مع النادي البرازيلي.

ومن المنتظر أن تحسم الأشهر المقبلة القرار النهائي بشأن مستقبل قائد منتخب البرازيل، سواء بالاستمرار مع سانتوس أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الكبرى، في ظل اهتمام عدد من الأندية بمتابعة موقفه التعاقدي.