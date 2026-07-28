دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن يفتح أبواب الخير والبركة

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. يستقبل كثير من المسلمين يومهم بالحرص على ترديد دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور، أملاً في أن يفيض الله عليهم من واسع فضله، ويبارك لهم في أرزاقهم، وييسر لهم شؤون حياتهم، خاصة مع تزايد متطلبات المعيشة وارتفاع الأسعار، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله طلبًا للعون والبركة.

والدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ولا يشترط عند الدعاء بطلب الرزق الالتزام بصيغة معينة أو كلمات محددة، فالمسلم يمكنه أن يدعو بما يجول في خاطره، وأن يسأل الله الرزق الحلال، والبركة في المال، وقضاء الحوائج، وتيسير الأمور، فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.

ويخطئ البعض عندما يربط الرزق بالأموال فقط، لأن الرزق في الإسلام له صور كثيرة ومتنوعة، فقد يرزق الله الإنسان الصحة والعافية، ويحفظ أبناءه من المرض، أو يرزقه راحة النفس وطمأنينة القلب، أو يبارك له في وقته وعمله، أو يجعل القليل من المال كافيًا لسد احتياجاته، وكلها نعم عظيمة تستحق الشكر والثناء.

كما قد تتجلى البركة في استقرار الحياة الأسرية، أو في زوجة صالحة تعين زوجها على متاعب الحياة، أو في تيسير الأمور ورفع الكرب، أو في توفيق الأبناء ونجاحهم، وهي جميعًا من صور الرزق التي يمنّ الله بها على عباده، حتى وإن لم تكن في صورة مال أو ممتلكات.

ولهذا يحرص كثيرون على بدء يومهم بالدعاء، راجين من الله عز وجل أن يفتح لهم أبواب الخير، ويوسع عليهم في الرزق، ويبارك لهم فيما أعطاهم، ويقضي حوائجهم، ويصرف عنهم الهم والضيق، ويجعل أيامهم عامرة بالطاعة والسكينة والرضا.

دعاء الصباح للرزق

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».



(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).

(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور

«اللهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».



« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».