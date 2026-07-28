برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم

دخل نادي برشلونة في سباق المنافسة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، للتعاقد مع الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أجرى برشلونة اتصالًا للاستفسار عن إمكانية ضم رودري، خاصة بعد إصابة فرينكي دي يونج وحاجة الفريق إلى لاعب وسط بمواصفات النجم الإسباني.



ويأتي تحرك برشلونة في الوقت الذي يسعى فيه ريال مدريد أيضًا للتوقيع مع رودري، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي الصيف المقبل، ما قد يسهل إمكانية رحيله مقابل قيمة مالية مناسبة.