تفاصيل مثيرة وراء رحيل ثروت سويلم من رابطة الأندية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل جديدة بشأن أسباب رحيل اللواء ثروت سويلم عن رابطة الأندية المصرية المحترفة، مؤكدًا أن القرار جاء نتيجة عدة أسباب، أبرزها الهجوم الجماهيري وبعض الخلافات الإدارية داخل الرابطة.

وأوضح حتحوت، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"،

نقلًا عن مصدر، أن السبب الأول وراء رحيل ثروت سويلم يتمثل في الهجوم العنيف الذي تعرض له خلال الأشهر الماضية، خاصة من جانب جماهير الزمالك، وهو ما اعتبره مبالغًا فيه، وأدى إلى شعوره بالضيق واتخاذ قرار الابتعاد عن العمل داخل الرابطة.

وأضاف أن السبب الثاني يتعلق باعتراض سويلم على بعض الأمور الإدارية داخل رابطة الأندية، وتحديدًا إدارة لجنة المسابقات، حيث أبدى رفضه لطريقة إدارة الأستاذ طه عزت للجنة من خارج الرابطة، مؤكدًا أنه أبلغ اعتراضه، لكنه لم يجد أي تحرك لمعالجة الأمر.

وأشار المصدر، بحسب حتحوت، إلى أن السبب الثالث يرتبط بملف بيع حقوق الدوري، إذ لم يتم إبلاغ أعضاء رابطة الأندية بتفاصيل الصفقة، رغم أن ثروت سويلم كان يشغل منصب نائب رئيس الرابطة، وعلم بالأمر من خلال وسائل الإعلام والمؤتمر الصحفي، وهو ما اعتبره تجاوزًا لدور أعضاء مجلس الرابطة.

واختتم حتحوت بأن هذه الأسباب مجتمعة دفعت اللواء ثروت سويلم إلى اتخاذ قرار الابتعاد عن رابطة الأندية، في انتظار أي توضيح رسمي بشأن مستقبله داخل المنظومة الرياضية.