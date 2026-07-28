بنزيما يرحب بزيدان: سعيد جدًا إذا تولى تدريب منتخب فرنسا

رحب النجم الفرنسي كريم بنزيما ، باقتراب زين الدين زيدان من تولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، مؤكدًا أن أسطورة الكرة الفرنسية هو الشخص الأنسب لهذه المهمة بعد رحيل ديدييه ديشامب.

ومن المنتظر أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي عقب نهاية مشوار ديشامب، الذي غادر منصبه بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، بعدما قرر في وقت سابق عدم تمديد عقده مع "الديوك".

وفي تصريحات نقلها موقع كونبيني الفرنسي، أشاد بنزيما بمدربه السابق في ريال مدريد، قائلًا: "زيدان ليس مجرد مدرب بالنسبة لي، إنه أسطورة وشخص أعتبره بمثابة الأخ الأكبر".

وأضاف: "لا أستطيع تأكيد الأمر حتى يصبح رسميًا، لكن إذا كان زيدان هو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي، فسأكون سعيدًا للغاية".

ويُعد زيدان من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الفرنسية، بعدما قاد ريال مدريد إلى سلسلة من الإنجازات التاريخية، أبرزها التتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني وعدد من البطولات المحلية والقارية.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، لم يتولَّ زيدان تدريب أي فريق، قبل أن تقترب عودته إلى الملاعب من بوابة المنتخب الفرنسي.