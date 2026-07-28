خطة حكومية جديدة لإحياء صناعة الكتان.. متحدث مركز البحوث الزراعية يوضح

كشف الدكتور مصطفى عطية عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، أن محصول الكتان يدخل في صناعة المنسوجات وموجود منذ أيام الفراعنة.

وتابع عمارة خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكتان محصول مصري أصيل منذ 7000 سنة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على استراتيجية لتحويل كل المواد الزراعية والخامات إلى صناعات وطنية للاستفادة منها وتعظيم القيمة المضافة وعلى رأسها محصول الكتان.

وأكد الدكتور مصطفى عطية عمارة، المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، أن الفترة ستشهد تكامل وتناغم استكمالا لما يحدث منذ 2014، موضحًا أنه يتم زراعة 50 ألف فدان من محصول الكتان في مصر سنويًا.

وأوضح أن الفدان الواحد ينتج نصف طن بذور ونصف طن ألياف، لافتا إلى أن مصر تصدر 80 % من إنتاجها من الكتان وتحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الكتان الخام بما يمثل 6 % من حجم التجارة العالمية.