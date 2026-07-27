نجلاء العسيلي: تطوير صناعة الكتان يعيد مصر إلى خريطة الصناعات التصديرية ويعظم القيمة المضافة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من أحد المحاصيل الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الكتان يمتلك فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.

وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة تسير بخطوات واضحة نحو تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة، وهو ما يحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار

وأضافت عضو مجلس النواب أن التوسع في زراعة الكتان وتحديث المصانع القائمة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، سيُسهم في إعادة إحياء صناعة تمتلك فيها مصر خبرات تاريخية، مؤكدة أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشارت إلى أن نجاح خطة تطوير الكتان يتطلب توفير التقاوي عالية الجودة، وتطبيق نظم الزراعة التعاقدية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب للعاملين بقطاع الصناعة لمواكبة أحدث تكنولوجيا التصنيع.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن صناعة الكتان تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية، إذا جرى تنفيذ خطة التطوير وفق رؤية متكاملة تجمع بين الزراعة والصناعة والتسويق والتصدير، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصنيع الكتان خلال السنوات المقبلة.