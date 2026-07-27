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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام

موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026.. الشروط ورابط الاستعلام
عبد الفتاح تركي

تكافل وكرامة .. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026، بالتزامن مع ترقب ملايين المستفيدين بدء صرف مستحقاتهم الشهرية، باعتبار البرنامج أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم دعم نقدي وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للاستحقاق.

ويواصل برنامج تكافل وكرامة اهتمام المواطنين الراغبين في التعرف على موعد الصرف، وشروط الاستفادة من الدعم، وخطوات التسجيل، وآليات الاستعلام عن حالة البطاقة، إلى جانب أماكن صرف المستحقات، وهو ما يجعله من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الفترة الحالية.

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متى يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026؟

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة الدكتورة مايا مرسي، لبدء صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2026، اعتبارًا من 15 أغسطس، حيث يقدم البرنامج دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 18 مليون مواطن تقريبًا، وذلك من خلال موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه.

ويستهدف البرنامج توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات المستحقة، عبر صرف الدعم النقدي بصورة دورية وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وتشمل الشروط الآتية:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.
  • ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.
  • عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.
  • أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.
  • بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب ألا يقل معدل حضور الأطفال عن 80%.
  • عدم امتلاك المتقدم أي أراضٍ زراعية أو عقارات.
  • ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

ويتعين على الراغبين في الحصول على الدعم استيفاء جميع الشروط المعلنة، حتى يتم فحص الطلب وتحديد مدى الاستحقاق وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، مع تقديم المستندات الأساسية المطلوبة لبدء إجراءات التسجيل، وتشمل:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • قيد زواج أو طلاق بحسب الحالة الاجتماعية.
  • تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

ويتم فحص الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق قبل إدراج المستفيد ضمن البرنامج.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

يتعين على المتقدم تجهيز المستندات الآتية عند التقديم للاستفادة من البرنامج:

  • بطاقة رقم قومي سارية.
  • شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.
  • بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.
  • التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

ويجب أن تكون جميع البيانات والمستندات مستوفاة عند تقديم الطلب، حتى يمكن استكمال إجراءات الفحص ودراسة الاستحقاق.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي «ATM».
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.

وتوفر هذه الوسائل خيارات متعددة للمستفيدين للحصول على مستحقاتهم الشهرية بسهولة، وفقًا للآليات المعتمدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام إلكترونيًا عن حالة البطاقة وبيانات الاستحقاق من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على زر «استعلام».
  • ستظهر على الفور حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين متابعة موقفهم من البرنامج إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستعلام.

استعلام تكافل وكرامة

لماذا يحظى برنامج تكافل وكرامة باهتمام واسع؟

يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، لذلك يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة مواعيد صرف المستحقات، وشروط الاستحقاق، وآليات التسجيل والاستعلام، خاصة مع اقتراب موعد صرف دفعة أغسطس 2026، في ظل استمرار تقديم الدعم النقدي للمستفيدين المستوفين للضوابط المعلنة.

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