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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 وخطوات الاستعلام

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 وخطوات الاستعلام
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 وخطوات الاستعلام
عبد الفتاح تركي

يتزايد اهتمام المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بالتعرف على موعد صرف معاش شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد إيداع الدعم النقدي الشهري، حيث يبحث المستفيدون عن موعد الصرف الرسمي، وخطوات الاستعلام عن حالة المعاش، وشروط الاستحقاق، والأوراق المطلوبة للتقديم، إلى جانب أماكن صرف المستحقات المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي إطار التيسير على المواطنين، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستفيدين من الاستعلام عن حالة الدعم، والتأكد من استمرار استحقاق معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026 بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات المختصة.

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متى يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة يتم بصورة منتظمة في منتصف كل شهر، موضحة أن صرف دعم شهر أغسطس 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 أغسطس، وذلك من خلال منافذ الصرف المعتمدة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي انتظام صرف الدعم الشهري في إطار استمرار تقديم المساندة النقدية للمستفيدين المستحقين وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للبرنامج.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة؟

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة بصورة سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية.

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
  • اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على زر «استعلام».
  • تظهر مباشرة حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح قيمة المبلغ المستحق.

وتساعد هذه الخدمة المستفيدين على متابعة موقفهم من البرنامج والتحقق من حالة استحقاق الدعم دون الحاجة إلى زيارة الوحدات الاجتماعية.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة؟

يتعين على الراغبين في التقديم للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل الآتي.

  • بطاقة الرقم القومي سارية.
  • شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.
  • بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.
  • التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

ويعد استكمال هذه المستندات من المتطلبات الأساسية للنظر في طلب الحصول على الدعم.

تكافل وكرامة

ما شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة، وجاءت على النحو الآتي.

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.
  • ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.
  • عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.
  • أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.
  • بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب ألا يقل معدل حضور الأطفال عن 80%.
  • عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.
  • ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

وتستند عملية قبول الطلبات إلى مدى استيفاء المتقدمين لجميع هذه الشروط وفقًا للضوابط المعمول بها.

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خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، مع تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل الآتي.

  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • قيد زواج أو طلاق حسب الحالة.
  • تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

ويتم فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفق الإجراءات المنظمة لتحديد مدى استحقاق الدعم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من وسيلة لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بما يسهل على المستفيدين الحصول على الدعم، وتشمل منافذ الصرف الآتية.

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي «ATM».
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.
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وتوفر هذه المنافذ خيارات متنوعة للمستفيدين لصرف مستحقاتهم بسهولة، مع استمرار صرف معاش تكافل وكرامة بصورة منتظمة في المواعيد المحددة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم من أقرب منفذ صرف مناسب لهم.

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