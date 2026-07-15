تكافل وكرامة 2026.. صرف أول دفعة للمنضمين الجدد والشروط

تكافل وكرامة .. بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، صرف أول دفعة للمواطنين المقبولين حديثًا في برنامج «تكافل وكرامة»، وذلك بعد الانتهاء من اعتماد البطاقات وإصدار البطاقات الإلكترونية للمستحقين على مستوى الجمهورية، كما أكدت الوزارة أن بطاقات الصرف أصبحت متوفرة داخل الوحدات الاجتماعية للمواطنين الذين أُبلغوا بقبول طلباتهم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التفعيل وصرف أول مستحقاتهم بداية من اليوم.

ويبحث آلاف المواطنين عن موعد صرف أول دفعة للمنضمين الجدد إلى برنامج «تكافل وكرامة»، وخطوات استلام بطاقة الصرف، وطريقة الاستعلام عن حالة الطلب، إلى جانب شروط الاستفادة من البرنامج، لذلك يستعرض هذا التقرير جميع التفاصيل المعلنة رسميًا، مع الحفاظ على جميع البيانات والأرقام الواردة دون أي تعديل.

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متى يبدأ صرف أول دفعة تكافل وكرامة للمنضمين الجدد؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء 15 يوليو 2026، صرف أول دفعة للمواطنين المقبولين حديثًا في برنامج «تكافل وكرامة»، بعد الانتهاء من اعتماد البطاقات وإصدار البطاقات الإلكترونية للمستحقين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح للمستفيدين الجدد الحصول على مستحقاتهم عقب استكمال إجراءات تفعيل بطاقات الصرف.

ويأتي بدء صرف الدفعة الأولى بعد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة باعتماد المستحقين وإصدار بطاقات الصرف الإلكترونية، بما يضمن بدء حصول المواطنين المقبولين على الدعم وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.

أين يستلم المواطنون بطاقات الصرف الإلكترونية؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقات الصرف الإلكترونية أصبحت متوفرة داخل الوحدات الاجتماعية، وعلى المواطنين الذين أبلغتهم الوزارة بالموافقة على طلباتهم التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعين لها لاستلام البطاقات، ثم استكمال إجراءات تفعيلها استعدادًا للحصول على أول دفعة من الدعم بدءًا من الأربعاء 15 يوليو.

وأكدت الوزارة أن استلام البطاقة وتفعيلها يمثلان الخطوة الأساسية قبل صرف الدعم، لذلك يتعين على المقبولين حديثًا التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لهم فور إخطارهم بالموافقة.

كيف يتم الاستعلام عن طلبات تكافل وكرامة الجديدة؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية متابعة موقف طلبات الالتحاق ببرنامج «تكافل وكرامة» إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك عبر إدخال الرقم القومي للاطلاع على حالة الطلب، ومعرفة ما إذا كان قد تم قبوله، أو ما زال قيد المراجعة، أو تم رفضه.

وفي حالة الموافقة، يستكمل المواطن الإجراءات اللازمة، ثم يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقته لاستلام بطاقة الصرف، تمهيدًا للحصول على مستحقاته.

ما شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من برنامج «تكافل وكرامة»، وتشمل الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

وتستهدف هذه الضوابط ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وفقًا للمعايير المعتمدة داخل البرنامج.

كم يبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؟

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يبلغ نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.

ويعد البرنامج أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات مالية وفق الضوابط والشروط المنظمة للاستحقاق.

ما قيمة دعم تكافل وكرامة بعد الزيادة الأخيرة؟

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن قيمة الدعم السنوي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» تصل إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب الزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.

وتأتي هذه الزيادة في إطار استمرار تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار صرف المستحقات للمواطنين المستوفين للشروط المقررة، سواء للمستفيدين السابقين أو المقبولين حديثًا بعد استكمال جميع إجراءات التسجيل واعتماد بطاقات الصرف الإلكترونية.

ماذا يجب على المقبولين حديثًا فعله للحصول على الدعم؟

يتعين على المواطنين الذين تلقوا إخطارًا بالموافقة على طلبات الالتحاق ببرنامج «تكافل وكرامة» التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لهم لاستلام بطاقة الصرف الإلكترونية، ثم استكمال إجراءات تفعيلها، حتى يتمكنوا من صرف أول دفعة من الدعم اعتبارًا من الأربعاء 15 يوليو 2026، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من اعتماد البطاقات وإتاحتها داخل الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية.