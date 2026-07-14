التضامن: غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عن صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو لـ4.7 مليون أسرة، غدا / الأربعاء / ، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح غد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتتابع وزارة التضامن عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، وهناك تنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً.