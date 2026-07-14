هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

أثارت الفنانة جوري بكر حالة من الجدل بعد تصريحاتها بشأن زواج أصحاب متلازمة داون، والتي قالت خلالها إنها لا تؤيد زواجهم، متسائلة: “هل ده في شرع ربنا؟.. وهل يجب عليهم الزواج؟.. الأطفال الأبرياء دول مش بيتجوزوا”.

وفي المقابل، ردت سوزان، والدة سما رامي، التي احتفلت مؤخرًا بزفاف ابنتها من أحد ذوي الهمم، وقالت : “محدش يرد على اللي محدش يعرفها غير أهلها علشان هو ده هدفها تركب التريند، يمكن تشتهر والناس تعرفها.”

وبعدها خرجت الفنانة جوري بكر مرة أخرى لترد بعد على حديث سوزان، والدة سما رامي، التي احتفلت مؤخرًا بزفاف ابنتها من أحد ذوي الهمم.

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