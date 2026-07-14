محافظ الوادي الجديد تُصدر حركة تغييرات موسعة لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز

أصدرت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ،اليوم، قرارًا بحركة محليات موسعة بندب عدد من رؤساء الوحدات القروية بالمراكز؛ وذلك لضخ دماء جديدة بالاستعانة بالكفاءات من الكوادر المحلية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة العمل الإداري بالوحدات المحلية.

وتضمنت الحركة كل من

أولًا رؤساء قرى مركز الخارجة

علي يوسف السيد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المنيرة

منال أنور منصور - رئيس الوحدة المحلية لقرية العبور

محمد أحمد عثمان - رئيس الوحدة المحليةلقرية جناح

محمد علي عبد الرحيم - رئيس الوحدة المحلية لقرية ناصر الثورة

عايدة ضاحي السيد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المستقبل

محمود خليفة عبد الحميد- رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق

ليلى علي غوينم - رئيس الوحدة المحلية لقرية صنعاء

عبد الرحمن أمير عثمان - رئيس الوحدة المحلية لقرية الجزائر

حسام الدين حسن أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية فلسطين

علي عبد الظاهر فؤاد محمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو طرطور.

ثانيًا رؤساء قرى مركز الداخلة

سيد أحمد إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب القصر

محمد صابر عشماوي - رئيس الوحدة المحلية لقرية بدخلو

محمود عبد الرحمن جبالي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة

محمد سفينة إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرية أسمنت

محمد عبد الله علي - رئيس الوحدة المحلية لقرية القصر

محاسن محمد أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية غرب الموهوب

هلال عبد الرحمن عبد الله - رئيس الوحدة المحلية لقرية الهنداو

عبد الرسول سعد مهدي- رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة

حسن إبراهيم حسن - رئيس الوحدة المحلية لقرية الراشدة

سيد فاروق سفينة -رئيس الوحدة المحلية لقرية القلمون

حسن أحمد سعد- رئيس الوحدة المحلية لقرية العروبة

ماهر محمد عطية- رئيس الوحدة المحلية لقرية الصحوة

حمدي محمد أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية الأمان

حسام الدين محمد دسوقي- رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينة

سحر محمود عزمي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي

عماد محمود أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية الموشية

جمال مصباح شريف - رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح

محمد عبد الرحمن جبالي - رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينات

سعد إبراهيم محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية الموهوب

ثالثًا رؤساء قرى مركز الفرافرة

محمود أحمد محمود- رئيس قرية النهضة

علي أبو بكر علي - رئيس قرية اللواء صبيح

سيد حسين حامد - رئيس قرية أبو منقار

أكرم عبد الحميد منصور- رئيس قرية الكفاح

عصام الدين كمال توني- رئيس قرى الخير والنماء

محمد أصلان أبو النور- رئيس قرى أبو هريرة

رابعًا رؤساء قرى مركز باريس

وائل زمزمي أحمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية جدة

محمد حسين عامر- رئيس الوحدة المحلية لقرية جورمشين (7)

فاطمة سليم عبد النعيم- رئيس الوحدة المحلية لقرية عدن

محمد حسن عبد الله- رئيس الوحدة المحلية لقرية بغداد

محمد إسماعيل أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المكس القبلي

محمد وصفي محمد عبد الرحمن- رئيس الوحدة المحلية لقرية القصر القبلي

محمود فرج الكريم- رئيس الوحدة المحلية لقرية درب الأربعين (أ)

حياة حامد عطية- رئيس الوحدة المحلية لقرية درب الأربعين (ب)

محمود خليل علي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الشب

خامسًا رؤساء قرى مركز بلاط

صابر أحمد مهدي- رئيس الوحدة المحلية لقرية تنيدة

وفاء حلمي محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية ذخيرة

خالد عمار السنوسي- رئيس الوحدة المحلية لقرية عين عيش

محمد بشندي أحمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية البشندي

محمود أحمد محمد ضحاوي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الزيات

وليد عبد السلام عزوز- رئيس الوحدة المحلية لقرية مرزوق

بشندي شلبي بشندي- رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عبد الله