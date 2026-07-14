قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفجيرات إسرائيلية تستهدف منازل وبنى تحتية في جنوب لبنان
"سنتكوم": أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط
قبل بدء الجلسة.. اعترافات زوج فنانة شهيرة في قضية اقتحام نخنوخ لمعرض سيارات التجمع
الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن السعودية في مواجهة الحوثيين
الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة وأمواج البحر مضطربة
هل حنث يمين «عَليَّ الطلاق» يقع به انفصال أم له كفارة ؟.. أمين الفتوى يجيب
فرنسا وإسبانيا.. موعد القمة النارية لحسم أولى بطاقات نهائي مونديال 2026
كل شيء ليس مثالياً..إيراولا يكشف عن تحذير صادم من مالكي ليفربول
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر
امتحانات الثانوية العامة 2026 .. طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تُصدر حركة تغييرات موسعة لرؤساء الوحدات القروية بالمراكز

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدرت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ،اليوم، قرارًا بحركة محليات موسعة بندب عدد من رؤساء الوحدات القروية بالمراكز؛  وذلك لضخ دماء جديدة بالاستعانة بالكفاءات من الكوادر المحلية؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة العمل الإداري بالوحدات المحلية.

وتضمنت الحركة كل من 
أولًا رؤساء قرى مركز الخارجة 
علي يوسف السيد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المنيرة
منال أنور منصور - رئيس الوحدة المحلية لقرية العبور
محمد أحمد عثمان - رئيس الوحدة المحليةلقرية جناح
محمد علي عبد الرحيم - رئيس الوحدة المحلية لقرية ناصر الثورة
عايدة ضاحي السيد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المستقبل
محمود خليفة عبد الحميد- رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق
ليلى علي غوينم  - رئيس الوحدة المحلية لقرية صنعاء
عبد الرحمن أمير عثمان - رئيس الوحدة المحلية لقرية الجزائر
حسام الدين حسن أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية فلسطين
علي عبد الظاهر فؤاد محمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو طرطور.

ثانيًا رؤساء قرى مركز الداخلة 
سيد أحمد إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرية عزب القصر
محمد صابر عشماوي  - رئيس الوحدة المحلية لقرية بدخلو
محمود عبد الرحمن جبالي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة
محمد سفينة إسماعيل - رئيس الوحدة المحلية لقرية أسمنت
محمد عبد الله علي - رئيس الوحدة المحلية لقرية القصر
محاسن محمد أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية غرب الموهوب
هلال عبد الرحمن عبد الله - رئيس الوحدة المحلية لقرية الهنداو
عبد الرسول سعد مهدي- رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة
حسن إبراهيم حسن - رئيس الوحدة المحلية لقرية الراشدة
سيد فاروق سفينة -رئيس الوحدة المحلية لقرية القلمون
حسن أحمد سعد- رئيس الوحدة المحلية لقرية العروبة 
ماهر محمد عطية- رئيس الوحدة المحلية لقرية الصحوة
حمدي محمد أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية الأمان
حسام الدين محمد دسوقي- رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينة
سحر محمود عزمي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ والي
عماد محمود أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية الموشية
جمال مصباح شريف - رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مفتاح
محمد عبد الرحمن جبالي - رئيس الوحدة المحلية لقرية العوينات
سعد إبراهيم محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية الموهوب

 ثالثًا رؤساء قرى مركز الفرافرة 
محمود أحمد محمود- رئيس قرية النهضة
علي أبو بكر علي - رئيس قرية اللواء صبيح
سيد حسين حامد - رئيس قرية أبو منقار
أكرم عبد الحميد منصور- رئيس قرية الكفاح
عصام الدين كمال توني- رئيس قرى الخير والنماء
محمد أصلان أبو النور- رئيس قرى أبو هريرة

رابعًا رؤساء قرى مركز باريس 
وائل زمزمي أحمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية جدة
محمد حسين عامر- رئيس الوحدة المحلية لقرية جورمشين (7)
فاطمة سليم عبد النعيم- رئيس الوحدة المحلية لقرية عدن
محمد حسن عبد الله- رئيس الوحدة المحلية لقرية بغداد
محمد إسماعيل أحمد - رئيس الوحدة المحلية لقرية المكس القبلي
محمد وصفي محمد عبد الرحمن- رئيس الوحدة المحلية لقرية القصر القبلي
محمود فرج الكريم- رئيس الوحدة المحلية لقرية درب الأربعين (أ)
حياة حامد عطية- رئيس الوحدة المحلية لقرية درب الأربعين (ب)
محمود خليل علي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الشب

خامسًا رؤساء قرى مركز بلاط 
صابر أحمد مهدي- رئيس الوحدة المحلية لقرية تنيدة 
وفاء حلمي محمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية ذخيرة
خالد عمار السنوسي- رئيس الوحدة المحلية لقرية عين عيش
محمد بشندي أحمد- رئيس الوحدة المحلية لقرية البشندي
محمود أحمد محمد ضحاوي- رئيس الوحدة المحلية لقرية الزيات
وليد عبد السلام عزوز- رئيس الوحدة المحلية لقرية مرزوق
بشندي شلبي بشندي- رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عبد الله

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الاحلام

تفسير رؤية شخص في المنام يمتنع عن الكلام معك أو السلام عليك.. خير ولا شر؟

الملوخية الخضراء

بدون تغيير اللون والطعم.. طريقة تخزين الملوخية الخضراء في الفريزر

الحر الشديد

غير العصائر .. أعشاب تخفف الحر

بالصور

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها
يارا حسام حسن تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

10 نصائح ترجع عربيتك المستعملة إلى حالة الـ"زيرو"

نصائح للسيارات
نصائح للسيارات
نصائح للسيارات

صور صادمة تشعل السوشيال ميديا.. العثور على عش كوبرا و30 بيضة في الإسكندرية

بيض الكوبرا
بيض الكوبرا
بيض الكوبرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا المستعملة بالسوق المحلي

أوبل كورسا
أوبل كورسا
أوبل كورسا

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد