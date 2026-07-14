سوسن بدر: اختلاف الشخصية سر حماسي للظهور كضيف شرف فى إذما l خاص

كشفت الفنانة القديرة سوسن بدر عن سر موافقتها علي الظهور كضيف شرف ضمن أحداث فيلم" إذما"، والمعروض حاليًا في السينمات.

وقالت سوسن بدر فى تصريحات خاصة: إن اختلاف الشخصية هو الذي حمسها للمشاركة كضيف شرف ضمن احداث الفيلم.

واستكملت سوسن بدر: ليست من الشخصيات التى تبحث عن مساحة الدور، ولكن الأثر الذي سوف أتركه من خلال هذا العمل.

فيلم اذما، والذي يعرض حاليًا في السينمات، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد داود.

يذكر أن سوسن بدر بدأت تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل بنت وداد، من بطولة والذي يقوم ببطولته ، هنا الزاهد، محمد علاء، بسنت شوقي، ومن إخراج محمد بكير، ومن تأليف أحمد عادل، ومن إنتاج مها سليم.