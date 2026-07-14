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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسرين أمين تدخل على خط احتفالات المصريين بعد كأس العالم بفيديو ساخر

نسرين امين
نسرين امين
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026


تفاعلت الفنانة نسرين أمين بطريقة كوميدية مع حالة الاحتفال التي صاحبت مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026، رغم الخروج من البطولة أمام منتخب الأرجنتين.

ونشرت نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو من مسلسل «بين السرايات»، ظهرت خلاله وهي ترقص أمام الفنان باسم سمرة، في مشهد أعادت توظيفه بشكل ساخر، حيث جسدت نسرين منتخب مصر، بينما جسد باسم سمرة منتخب الأرجنتين، في إشارة إلى دهشة الأخير من احتفال المصريين رغم توديع البطولة.

وأرفقت نسرين الفيديو بتعليق طريف قالت فيه: «الأرجنتين وهى شايفانا بنحتفل مع إننا خرجنا من الكأس»، في منشور حصد تفاعلًا واسعًا من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي


 وكشف حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، كواليس الدقائق الـ12 الأخيرة من مواجهة الأرجنتين ضمن مباريات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن كثرة الإنذارات والضغوط التى تعرض لها اللاعبون أثرت بشكل مباشر على أداء الفريق فى نهاية المباراة.

وقال حسام حسن خلال استضافته فى برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، إن اللاعبين تعرضوا لضغط نفسى كبير، موضحًا: «حصل تشويش للاعيبة من كتر الإنذارات، واتحطوا تحت ضغط، وده أثر عليهم بنسبة 100%».

وأشار إلى أن الجهاز الفنى اضطر لإجراء التبديلات الخمسة بسبب الإصابات، وليس لأسباب فنية، مضيفًا: «إمام عاشور جاله تمزق فى العضلة الضامة، وهيثم حسن قعد على الأرض عشان يتغير، ومهند كمان، وزيكو استعجل التبديل بعد ما اشتكى من شد عضلى، فكل التغييرات كانت إجبارية».

الفنانة نسرين أمين كأس العالم 2026 منتخب الأرجنتين بين السرايات باسم سمرة منتخب مصر

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