تامر حسني يشعل استاد القاهرة خلال احتفالية «100 مليون شكراً» لتكريم منتخب مصر

افتتح النجم تامر حسني، منذ قليل، احتفالية «100 مليون شكراً» المقامة باستاد القاهرة الدولي، بأداء أغنيته الشهيرة "قدها"، وذلك ضمن الاحتفال بتكريم منتخب مصر لكرة القدم بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026.

وشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث توافد الآلاف للمشاركة في الاحتفالية التي تتضمن عددًا من الفقرات الفنية والترفيهية، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني تقديرًا لما قدموه خلال مشوارهم المونديالي.

وتقام الاحتفالية بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة تحت شعار «100 مليون شكراً»، احتفاءً بالأداء المشرف لـ«الفراعنة» في نهائيات كأس العالم، وسط أجواء احتفالية تجمع بين الفن والرياضة.

وتأتي هذه الاحتفالية استكمالًا لسلسلة التكريمات التي حظيت بها بعثة المنتخب عقب عودتها إلى أرض الوطن، بعدما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والجهاز الفني في مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بما حققوه من إنجاز أدخل البهجة إلى قلوب المصريين، كما شهدت المدينة استقبالًا جماهيريًا واسعًا عبّر خلاله المشجعون عن فخرهم بما قدمه المنتخب في البطولة.