تامر حسني للاعبي المنتخب الوطني: أنا بعتبر الماتش الأخير إننا كسبنا.. وأنتم شرفتونا

وجّه الفنان تامر حسني رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني خلال احتفالية تكريمهم بعد الإنجاز الذي حققوه في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما قدمه اللاعبون يستحق كل التقدير والفخر.

وقال تامر حسني، خلال كلمته في الاحتفالية: «أنا بعتبر الماتش الأخير إننا كسبنا.. وأنتم شرفتونا»، في إشارة إلى الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب طوال مشواره في البطولة.

استقبال جماهيري كبير

وتفاعل جمهور استاد القاهرة مع كلمات تامر حسني بالتصفيق والهتافات، في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بما حققه المنتخب الوطني، الذي حظي باستقبال جماهيري كبير تقديرًا لإنجازه التاريخي في مونديال 2026.