وسط استقبال جماهيري.. أتوبيس المنتخب المكشوف يصل استاد القاهرة

وصل الأتوبيس المكشوف الذي يقل لاعبي المنتخب الوطني إلى أستاد القاهرة، وسط استقبال جماهيري حاشد، إيذانًا بانطلاق الاحتفالية الرسمية لتكريم أبطال المنتخب عقب الإنجاز التاريخي الذي حققوه في بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت مراسم الاستقبال أجواءً احتفالية مميزة، حيث احتشدت الجماهير في المدرجات ومحيط الاستاد، رافعة الأعلام ومرددة الهتافات، فيما حرص لاعبو المنتخب والجهاز الفني على تحية المشجعين والتفاعل معهم من أعلى الأتوبيس المكشوف، في مشهد عكس حجم الفرحة والاعتزاز بما حققه الفريق على الساحة العالمية.

حضور رسمي وجماهيري واسع.

وتتضمن الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية، إلى جانب تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني، احتفاءً بالإنجاز التاريخي الذي سطره الفريق في مونديال 2026، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.