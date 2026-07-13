بعد «علي كلاي».. محمد عبدالسلام مخرجًا لمسلسل «محمود الطيار» بطولة دياب

بدأ المخرج محمد عبدالسلام تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، مسلسل «محمود الطيار»، الذي يتصدر بطولته الفنان دياب، بمشاركة كوكبة كبيرة من نجوم الفن، وذلك بعد تجربته الأخيرة في مسلسل «علي كلاي». واحتفل صناع وأبطال مسلسل «محمود الطيار» بانطلاق أول يوم تصوير، وسط أجواء من الحماس والسعادة، حيث يستعد فريق العمل لتكثيف ساعات التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للانتهاء من المشاهد وفقًا للخطة الزمنية التي وضعها المخرج محمد عبدالسلام. ويشارك في بطولة مسلسل «محمود الطيار» إلى جانب دياب، كل من انتصار، ومحمود البزاوي، وسارة سلامة، ورباب ممتاز، وسلامة سلامة، وأحمد عبد الله، صبري فواز إلى جانب عدد كبير من الفنانين، في عمل درامي جديد يجمع مجموعة متنوعة من النجوم. ويأتي مسلسل «محمود الطيار» ليقدم دياب في تجربة درامية جديدة، بعدما استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق حضورًا لافتًا من خلال عدد من الأدوار المتنوعة التي قدمها على الشاشة، ونجح من خلالها في كسب إشادات الجمهور. كما يشهد العمل عودة التعاون بين مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرات المختلفة، وعلى رأسهم انتصار ومحمود البزاوي، إلى جانب مشاركة سارة سلامة ورباب ممتاز، سارة سلامة وأحمد عبد الله، احمد شاهين المسلسل. من إنتاج شركة الصباح ويواصل المخرج محمد عبدالسلام من خلال «محمود الطيار» نشاطه الفني، عقب مسلسل «علي كلاي»، حيث بدأ تصوير العمل الجديد وسط استعدادات مكثفة من فريق الإنتاج وصناع المسلسل، الذين احتفلوا بانطلاق أول يوم تصوير. ومن المقرر أن تتواصل عمليات تصوير مسلسل «محمود الطيار» خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال التحضيرات الخاصة بباقي المشاهد، على أن يتم الكشف تباعًا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعمل وموعد عرضه.