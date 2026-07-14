محمد إمام يكشف تحديات صقر وكناريا: الثانوية العامة وكأس العالم أثرا على الفيلم

تحدث الفنان محمد إمام عن الظروف التي صاحبت طرح فيلمه الجديد “صقر وكناريا” في دور العرض، مؤكدًا أن توقيت عرضه تزامن مع عدد من الأحداث التي أثرت على اهتمام الجمهور.

وقال محمد إمام، خلال استضافته في برنامج “الحكاية”: “فيلم صقر وكناريا اتعرض في ظروف صعبة جدًا.. ثانوية عامة وكل ما أفتح ألاقي الطلاب بيعيطوا من الفيزياء والكيمياء، وكأس العالم.. من إمتى مصر بتعمل كده؟”.

وأضاف إمام أنه رغم صعوبة توقيت عرض الفيلم، فإن الجميع كان سعيدًا بما قدمه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم، قائلًا: “بس الحمد لله كنا فرحانين أوي بأداء المنتخب.