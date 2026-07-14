محمد إمام مازحًا: أنا الأعلى أجرا في مصر ومحدش بياخد أكتر مني غير الزعيم

كشف الفنان محمد إمام، بطريقة طريفة، عن موقفه من قائمة الفنانين الأعلى أجرًا في مصر، مؤكدًا على سبيل المزاح

وجاءت تصريحات محمد إمام خلال ظهوره في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، حيث تحدث عن عدد من التفاصيل المتعلقة بمشواره الفني ونجاحاته خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد إمام مازحًا: «أنا أعلى أجر في مصر بس مش بحب أقول، ومحدش بياخد أعلى مني غير عادل إمام»، لتأتي تصريحاته في إطار كوميدي خلال الحوار.

وتطرق محمد إمام خلال اللقاء إلى تجربته الفنية ونجاح أعماله السينمائية، مؤكدًا سعادته بحالة التفاعل التي يحظى بها من الجمهور، خاصة مع فيلمة صقروو الذي يعرض حالياً التي يحقق حضور قوي في شباك التذاكر.

ويحرص محمد إمام في لقاءاته الإعلامية على الحديث بروح مرحة، وهو ما ظهر خلال تصريحاته عن أجره، حيث ربط الأمر بوالده الفنان الكبير عادل إمام، الذي يعد أحد أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي وصاحب مسيرة فنية ممتدة لعقود.

ويواصل محمد إمام حضوره على الساحة الفنية من خلال تقديم أعمال تجمع بين الأكشن والكوميديا، وهي النوعية التي حقق من خلالها نجاحات جماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية.

وتفاعل الجمهور مع تصريحات محمد إمام الطريفة خلال لقائه مع عمرو أديب، خاصة حديثه عن كونه الأعلى أجرًا واستثناء والده عادل إمام من المنافسة، في إشارة تحمل قدرًا كبيرًا من المزاح والتقدير لمسيرة «الزعيم».

ويعد محمد إمام من أبرز نجوم جيله، إذ استطاع تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتقديم شخصيات متنوعة جمعت بين الكوميديا والحركة والدراما.