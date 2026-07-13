الجمعية العامة للأمم المتحدة: منافسات كأس العالم أكدت أهمية العمل المشترك وعدم الاستسلام



أكدت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة انالينا بيربوك أهمية العمل المشترك خلال السنوات الأربع الأخيرة ، والعمل المشترك وعدم الاستسلام وتطبيق القواعد بعدالة.. وقالت" نحن نتذكر دائمًا أننا أفضل عندما نعمل معًا، ولهذا السبب يكتسب المنتدى رفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) هذه الأهمية، وأن مشاركة كل واحد منكم لها أهمية كبيرة".

واستشهدت انالينا بيربوك بأحداث مباريات كأس العالم لكرة القدم مشيرة إلى أنها أظهرت أمرين مهمين: أولًا، أنه عندما يلتزم الجميع بالقواعد وتُطبَّق هذه القواعد بعدالة، فإننا نكون دائمًا أقوى عندما نعمل معًا، وثانيًا: أنها علمتنا درسًا واضحًا للغاية أن لا تستسلم أبدًا عند الدقيقة الثمانين".

جاء ذلك على هامش الكلمات الرسمية خلال اجتماعات (UNDP) التى شارك بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم حيث لفت ؛ في كلمته؛ إلى أن الدروس المستفادة من منافسات كأس العالم تؤكد أن كل دقيقة لها قيمتها؛ فلنحافظ على الزخم حتى الدقيقة التاسعة والسبعين وما بعدها، مع الالتزام بقواعد اللعبة ومبادئ المنافسة العادلة".

وأضاف: ، في عالم التنمية نعمل معًا، على ضمان أن تتاح الفرص العادلة للجميع، وألا يُترك أحدٌ أو أي دولة خلف