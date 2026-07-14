زوجة حسام حسن: لجأت لمكالمات الفيديو لإظهار جانبه الإنساني بعيدًا عن العصبية

كشفت دانا آدم، زوجة حسام حسن، أنها لجأت إلى نشر بعض مكالمات الفيديو التي جمعتها بزوجها عبر حسابها الشخصي، بهدف توضيح الجانب الآخر من شخصيته، خاصة أن البعض يربط اسم حسام حسن دائمًا بالعصبية فقط.

وقالت دانا آدم، خلال لقاء لها لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، إنها تعرفت على حسام حسن عام 2015، مشيرة إلى أنها كانت معجبة به كثيرًا منذ البداية، وأن علاقتها به كشفت لها جوانب مختلفة من شخصيته بعيدًا عن الصورة التي يراها الجمهور.

وتابعت أن حسام حسن يعيش دائمًا تحت ضغط كبير بسبب طبيعة عمله، موضحة أنه شخص لا يحب الخسارة ويسعى دائمًا لتحقيق النجاح، وهو ما يجعله في بعض الأحيان عرضة للانتقادات.

الضغوط التي تعرض لها

وأشارت زوجة حسام حسن إلى أن الضغوط التي تعرض لها خلال مسيرته أثرت على حالته الصحية، موضحة أنه خضع لعمليتي قسطرة في القلب نتيجة للضغوط التي واجهها.