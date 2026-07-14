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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حسن: منحت مرموش فرصًا كثيرة.. ودفعت بهيثم حسن بعد تراجع ثقته

حسام حسن
حسام حسن
محمود محسن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه منح عمر مرموش فرصًا عديدة للمشاركة على أمل استعادة مستواه، إلا أنه لاحظ تراجعًا في ثقة اللاعب بنفسه خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام حسن، خلال لقاء له لبرنامج معكم، عبر فضائية أون، إن الجهاز الفني قرر منح الفرصة للاعب آخر، بعدما حصل مرموش على فرص كافية في المباريات السابقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في إطار المفاضلة الفنية بين اللاعبين.

دفعت بهيثم حسن

وتابع: “كنت أترك عمر مرموش على أمل أن يستعيد مستواه، لكنه وصل إلى مرحلة أصبح فيها غير واثق من نفسه، وبسبب الفرص التي حصل عليها في المباريات السابقة، قررت منح الفرصة للاعب آخر، ولذلك دفعت بهيثم حسن.”

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