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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل استخدام الهاتف أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

استخدام الهاتف
استخدام الهاتف
أحمد سعيد
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أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه نصه: "كنت عايز أعرف إيه حكم استخدام الهاتف أثناء صلاة الجمعة؟".

حكم استخدام الهاتف أثناء صلاة الجمعة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على الانتباه والإنصات، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، موضحًا أن من أحكام الجمعة ترك الانشغال بالدنيا والتفرغ للذكر والخطبة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الشرع الشريف شدد على ضرورة الإنصات للخطبة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسَّ الحصى فقد لغى»، أي من انشغل عن الخطبة بغيرها من الملهيات، لافتًا إلى أن من صور ذلك في زماننا الانشغال بالهاتف المحمول، سواء بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو اللعب أو الرد على الرسائل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الانشغال يُعد من اللغو الذي يُنقص أجر صلاة الجمعة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ومن لغى فلا جمعة له»، موضحًا أن المقصود ليس بطلان الصلاة، وإنما نقصان الثواب.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صلاة الجمعة تظل صحيحة ولا تبطل باستخدام الهاتف، لكن الأجر يتأثر وينقص بقدر الانشغال، داعيًا إلى الحرص على تحقيق أعلى درجات الخشوع والتركيز، لأن المسلم في حاجة إلى تمام الأجر والثواب.

حكم استخدام الهاتف أثناء صلاة الجمعة صلاة الجمعة استخدام الهاتف أثناء صلاة الجمعة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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