توبا بويوكستون تفاجئ جمهورها: لم أشعر يومًا أنني جميلة

فاجأت النجمة التركية توبا بويوكستون جمهورها بتصريحات حول علاقتها بمفهوم الجمال ونظرتها إلى نفسها، مؤكدة أنها لم تشعر يومًا بأنها امرأة جميلة، رغم الإشادات المستمرة التي تلقتها بشأن ملامحها منذ طفولتها.

وجاءت تصريحات توبا بويوكستون خلال استضافتها في برنامج الإعلامية إيميل أوزوغور عبر «يوتيوب»، حيث فتحت قلبها للحديث عن جوانب شخصية وإنسانية، إلى جانب مناقشة الضغوط التي تتعرض لها النساء بسبب المظهر والأحكام الاجتماعية المسبقة.

وقالت توبا إنها لم تعرف نفسها يومًا من خلال صفة «الجمال»، موضحة أن هذه الصورة تشكلت فقط من خلال كلمات المحيطين بها، الذين اعتادوا منذ طفولتها على وصفها بأنها جميلة وتشبه الدمية.

وأشارت إلى أن تكرار هذه التعليقات جعلها تشعر أحيانًا بالنفور من التركيز المستمر على مظهرها، خاصة أنها كانت ترفض اختزال شخصيتها وقيمتها في شكلها الخارجي فقط.

وكشفت النجمة التركية أن بعض الأشخاص كانوا يكوّنون عنها انطباعات مسبقة قبل التعرف إليها، إذ ارتبط الجمال في أذهان البعض بالسطحية أو الغرور والتعالي، وهو ما جعلها تعاني لسنوات من عدم الارتياح تجاه صورتها الخارجية.

كما تحدثت توبا بويوكستون عن علاقتها بالمرآة، موضحة أنها مرت بفترات طويلة كانت تنظر خلالها إلى انعكاسها ولا تشعر بأن الوجه الذي تراه يعبر عنها بصورة كاملة، وكانت تتساءل في داخلها عن هوية المرأة التي تراها أمامها.

وأكدت أن عينيها كانتا الجزء الأكثر قربًا منها في صورتها المنعكسة، بينما ظل مفهوم الجمال بالنسبة إليها بعيدًا عن المعايير التقليدية والصور المثالية التي يفرضها المجتمع.

وانتقلت توبا خلال اللقاء إلى الحديث عن الأحكام التي تواجهها النساء، منتقدة استخدام بعض العبارات التي تقلل من مشاعر المرأة أو تحاول تفسير غضبها ومواقفها بطريقة سطحية.

وأوضحت أن عبارات من نوع «ربما أنت منزعجة» أو «تبحثين عن شجار» أو ربط ردود أفعال المرأة بالهرمونات ، قد تستخدم في بعض الأحيان لتجاهل الأسباب الحقيقية وراء مشاعرها أو التقليل من قيمة آرائها.

كما وجهت انتقادات إلى تأثير النظام الأبوي على حياة النساء عبر التاريخ، مشيرة إلى أن المرأة واجهت أشكالًا مختلفة من السيطرة والضغوط الاجتماعية والجسدية، وأن بعض هذه الأفكار قد تنتقل من جيل إلى آخر دون وعي.

واستشهدت بالعلاقة التقليدية المتوترة التي قد تجمع أحيانًا بين الحماة والكنة، معتبرة أنها نموذج لكيفية إعادة إنتاج بعض السلوكيات والأنماط الاجتماعية داخل المجتمع نفسه.

وأحدثت تصريحات توبا بويوكستون حالة من التفاعل بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حديثها الصريح عن نظرتها إلى ذاتها والضغوط المرتبطة بمعايير الجمال.

وأشاد عدد من المتابعين بجرأتها في مناقشة قضايا تتعلق بصورة المرأة والأحكام المسبقة والضغوط الاجتماعية، معتبرين أن تصريحاتها كشفت جانبًا إنسانيًا مختلفًا من شخصيتها بعيدًا عن أدوارها الفنية.