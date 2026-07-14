التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس، بالإضافة إلى انفجارين في جزيرة كيش الإيرانية.

و من جانبه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" فجر الثلاثاء، بدء موجة جديدة من الضربات على إيران.

وقالت "سينتكوم" في بيان: "في تمام الساعة 4:45 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأت القيادة المركزية شن الضربات الجوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأفادت "سينتكوم" بأن الجيش الأمريكي سيواصل هذه الضربات لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز.

و في ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية إنه سيضرب إيران بقوة الليلة وغدا.

وأضاف أن مذكرة التفاهم كانت بمثابة اختبار، وأنهم لم يلتزموا بها، كما صرّح بأنه على علاقة جيدة جدًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أضاف: "أحيانًا أختلف معه، وأحرص على أن يعلم بذلك".

وعندما سُئل عن جبل بيك آكس جنوب نطنز، أجاب: "لدينا الكثير من أنظمة المراقبة، لكن بيك آكس هدف محتمل، هدف محتمل لضربة قوية، ويقع مباشرة عند مدخل الجبل. وأعتقد أنكم قد ترون ذلك".