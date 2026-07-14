قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحزن يخيم على القرية.. وفاة عمة محمد صلاح وتشييع جنازتها بنجريج في الغربية
منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه
دعاء آخر شهر المحرم مكتوب 1448.. أفضل الأدعية المستحبة لتوديع الشهر الحرام واستقبال صفر
بعد سقوط أدمن صفحة في قنا.. المؤبد عقوبة الترويج لبيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل
لن نسمح بذلك.. الأطباء تعلق على الترويج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية
ترامب: الولايات المتحدة تستطيع تصفية قادة النظام الإيراني الحالي
لا علاقة له بالحجاب.. وكيل نقابة المحامين يرد على أزمة وقف محامية سوهاج
التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش
ترامب: موقع جبل الفأس في إيران هدف محتمل لضربة كبيرة وقوية
حسام حسن: حكم مباراة الأرجنتين كان يرغب في طردي.. وهذا ما قاله ميسي لي
مقبرة اللحوم الفاسدة.. ضبط طن و100 كيلو من لحوم حيوانات نافقة في سوهاج
سيارة مسرعة.. لحظة دهس فتاة أثناء عبورها الطريق في الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في بندر عباس و جزيرة كيش

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس، بالإضافة إلى انفجارين في جزيرة كيش الإيرانية.

و من جانبه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" فجر الثلاثاء، بدء موجة جديدة من الضربات على إيران.

وقالت "سينتكوم" في بيان: "في تمام الساعة 4:45 مساءا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأت القيادة المركزية شن الضربات الجوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأفادت "سينتكوم" بأن الجيش الأمريكي سيواصل هذه الضربات لإلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز.

و في ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة صحفية إنه سيضرب إيران بقوة الليلة وغدا.

وأضاف أن مذكرة التفاهم كانت بمثابة اختبار، وأنهم لم يلتزموا بها، كما صرّح بأنه على علاقة جيدة جدًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنه أضاف: "أحيانًا أختلف معه، وأحرص على أن يعلم بذلك".

وعندما سُئل عن جبل بيك آكس جنوب نطنز، أجاب: "لدينا الكثير من أنظمة المراقبة، لكن بيك آكس هدف محتمل، هدف محتمل لضربة قوية، ويقع مباشرة عند مدخل الجبل. وأعتقد أنكم قد ترون ذلك".

دوي انفجارات جزيرة كيش بندر عباس سينتكوم الضربات على إيران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

الجنيه الذهب

بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

مصعد

بعد حادث التجمع .. كيف تتصرف إذا تعطل بك المصعد فجأة؟

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالية "100 مليون شكرًا" باستاد القاهرة

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بجمهورية باكستان الإسلامية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

المستشارة أمل عمار تلتقي وزير حقوق الإنسان الفيدرالي بباكستان لبحث التعاون المشترك

نقابة الصحفيين

هشام يونس: دعم الرئيس لمعاشات وعلاج الصحفيين يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة

بالصور

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو
«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

بدلا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة
بدلًا من رميه.. 8 وصفات شهية بالعيش البايت توفر المال وتمنحك وجبات لذيذة

تعرف على أرخص سيارة زيرو في السوق المصرية

سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو
سوزوكي ألتو

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد