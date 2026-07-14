جمال العدل: أجور الفنانين تختلف عن الماضي والحوار الحل لأزمة حق الأداء العلني

أكد المنتج جمال العدل أن الظروف المادية للفنانين في الوقت الحالي تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، موضحًا أن طبيعة الأجور التي يحصل عليها نجوم الفن اليوم تضمن لهم مستوى من الاستقرار المالي يمتد إلى أسرهم.

وقال العدل، خلال تصريحات لبرنامج “الصورة”، عبر فضائية “النهار”، أن تحميل المنتجين مسؤولية تعطيل حقوق الفنانين ليس طرحًا دقيقًا، مؤكدًا أن المنتجين ليسوا في مواجهة مع أصحاب الحقوق، وأن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

غرفة صناعة السينما

وتابع أن استمرار تبادل الاتهامات بين المنتجين والنقابات والجهات المعنية بحقوق الملكية الفكرية يضر بالمشهد الفني، داعيًا إلى عقد جلسات تجمع ممثلي كافة الأطراف، من نقابات واتحادات منتجين وغرفة صناعة السينما، من أجل مناقشة الملف والتوصل إلى حلول عملية ترضي الجميع.