يحيى الفخراني: حقوق الأداء العلني تضمن حياة كريمة لورثة الفنانين

أكد الفنان يحيى الفخراني أن توفير الحماية المالية للفنانين وأسرهم بعد رحيلهم يتطلب تفعيل حقوق الأداء العلني، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق تمثل مصدر دعم مهم للورثة وتساعد على صون قيمة الإبداع الفني.

واستشهد الفخراني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، بموقف إنساني عاشه عقب وفاة الفنان إسماعيل ياسين، مؤكدا أنه تلقى اتصالًا من زوجته تطلب فيه مساعدته لإيجاد فرصة عمل لنجلهما، معتبرًا أن هذه الواقعة تعكس التحديات التي قد تواجهها أسر الفنانين بعد رحيلهم.

وتابع الفنان الكبير يحيى الفخراني، أنه تلقى نصيحة من الفنانة فاتن حمامة، التي حثته على تخصيص جزء من دخله للادخار وعدم الاكتفاء بإنفاق الأجر بالكامل، حتى يضمن الاستقرار المالي في المستقبل.

وأشار إلى أن الفنان قد يحقق دخلًا مرتفعًا خلال مسيرته، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة امتلاكه مدخرات كافية، لافتًا إلى أن طبيعة المهنة وما يرتبط بها من التزامات قد تؤدي إلى إنفاق معظم ما يتحصل عليه.

استفادة أسرهم من العائدات الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم

وأكد على أن إقرار حقوق الأداء العلني يسهم في حماية حقوق الفنانين ويضمن استمرار استفادة أسرهم من العائدات الناتجة عن إعادة عرض أعمالهم بعد وفاتهم.