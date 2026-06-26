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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسر جلال يحضر لملك لير ويقبل يد يحيي الفخراني .. صور

ياسر جلال ويحيي الفخراني
ياسر جلال ويحيي الفخراني
أحمد البهى

حرص الفنان ياسر جلال علي حضور العرض المسرحي" الملك لير" من بطولة النجم يحيي الفخراني،والذي يعرض علي خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

وبع إنتهاء العرض قام الفنان وعضو مجلس الشعب الفنان ياسر جلال بالصعود علي خشبة المسرح ، وتهئنة فريق العمل، كما قبل يد الفنان الكبير يحيي الفخراني.

العرض بطولة يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة كل من: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن. كما يضم فريق العمل: مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة الحسين «كاجو»، ملابس علا علي، ديكور حمدي عطية، ترجمة فاطمة موسى، وإخراج شادي سرور.

مسلسل «للعدالة وجه آخر»:

ويعرض حاليًا للفنان ياسر جلال مسلسل «للعدالة وجه آخر» وهو مزيجًا من الدراما والتشويق.

إذ يتناول قضايا العدالة والولاء وحدود الصواب والخطأ، فى عالم تتصاعد فيه التوترات وتتكشف الأسرار، حيث يصبح لكل قرار ثمن، وتبدو الحقيقة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه.

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث المسلسل شخصية «فؤاد السرجاني»، ضمن عمل درامى مكون من 15 حلقة، يشارك فى بطولته كل من أروى جودة، ومحمد علاء، ونور إيهاب، ونوران ماجد، وسما إبراهيم، وعابد عنانى، ومينا نبيل، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج محمد عبد الرازق «مورو»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
 

الفنان ياسر جلال ياسر جلال الملك لير يحيي الفخراني

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