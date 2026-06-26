ياسر جلال: الرياضة يجب أن تظل ساحة للتنافس الشريف بعيدًا عن أي أجندات

أعلن الفنان ياسر جلال رفضه توظيف الفعاليات الرياضية للترويج لرسائل أو شعارات تخالف القيم الدينية والثقافية، مؤكدا أن الرياضة ينبغي أن تبقى ساحة للتنافس الشريف والتقارب بين الشعوب، بعيدا عن أي أجندات فكرية.

وكتب ياسر جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: نرفض أي محاولة لربط الفعاليات الرياضية أو استغلالها للترويج لرسائل أو شعارات تتعارض مع قيمنا الدينية وثقافتنا، ونؤكد أن الرياضة يجب أن تظل مساحة تجمع الشعوب على أساس الاحترام والتنافس الشريف، بعيدًا عن أي أجندات أو توجهات فكرية لا تعبر عن معتقداتنا أو مبادئنا.

علي الجانب الاخر وجه النائب ياسر جلال رسالة شكر وتقدير إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني، تقديراً لدورهما في دعم حقوق الفنانين المصريين، وذلك عقب موافقة المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بتفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وأكد جلال، في رسالة الشكر التي وجهها إلى مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للفنانين المصريين، مشيراً إلى أن موافقة المجلس على الاقتراح وإحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لتنفيذ توصياته تعكس اهتماماً واضحاً بحماية حقوق المبدعين وصون مكتسباتهم المهنية.

وأوضح أن هذا التحرك البرلماني لا يقتصر على حماية فئة مهنية بعينها، بل يجسد إدراكاً عميقاً لأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها في تعزيز صورة مصر الحضارية والثقافية، مؤكداً أن الفنون والثقافة كانت ولا تزال من أبرز أدوات بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

ضمان حقوق المبدعين

وأضاف أن اهتمام مجلس الشيوخ بضمان حقوق المبدعين وتوفير بيئة داعمة لهم يؤكد استمرار الدولة في دعم الإبداع والثقافة، بما يسهم في الحفاظ على الريادة الثقافية المصرية وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة العطاء الفني والإبداعي.