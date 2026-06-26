تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

شهدت نقابة المهن السينمائية، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لدراسة ما آلت إليه مناقشات مجلس الشيوخ بشأن قوانين الملكية الفكرية، والتي تصدّى لها النائب الفنان ياسر جلال، وذلك لوضع آليات التعاون بين الفنانين من جانب، وبين الفنانين وجمعيتي مؤلفي الدراما وأبناء الفنانين من جانب آخر، ووضع تصور لنموذج عقد يحول دون تنازل أي فنان عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.



وحضر اللقاء النقيبان المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان النائب ياسر جلال، والكاتب أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفي الدراما، والمستشار ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين، والفنان إيهاب فهمي.



وسجل الفنان ياسر جلال شهادته حول تلك التجربة الداعمة لحقوق الملكية الفكرية، موجّهًا الشكر للمستشار عصام فريد، وأحمد عبد الغني، والدكتور محمد عمران رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، لحماسهم الشديد ووقوفهم جنبًا إلى جنب معه في الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الفنانين.



ومن جانبه، أكد نقيب السينمائيين مسعد فودة أن النقابات دأبت منذ سنوات طويلة، ولم تتوقف عن البحث عن حلول لقضايا الملكية الفكرية، وزيادة الرسم النسبي عن 1%، موضحًا أنهم واجهوا صعوبات بالغة في تمرير قوانين تسمح بدعم يسهم في إيجاد حلول جذرية لمعاناة بعض الفنانين الذين لا يجدون عملًا.





وتقدم الدكتور أشرف زكي بالشكر للنائب ياسر جلال، مؤكدًا أنه الوحيد الذي تبنى مشروع استعادة حقوق الفنانين من خلال طرحه آليات لاستعادتها، مثمنًا مجهوداته والدور الذي يقوم به المستشار ماضي الدقن والكاتب أيمن سلامة.

وقال ياسر جلال إن وجوده في المجلس سمح له بالتعرف عن قرب على ما يمكن أن يقدمه لصالح الفن والفنانين، وكان أول ما فكر فيه هو هذه الحقوق، لأن كل ما في القانون يسمح بأن تتولى النقابات الدور الرئيسي، بالنيابة عن الحكومة، في وضع لوائح تلزم الجميع، من منتجين وفنانين، بحقوق الأداء العلني.



وأشار جلال إلى أن هذه الإجراءات لن يكون فيها طرف خاسر، بل إن جميع الأطراف ستنال حقوقها، مؤكدًا أنه في حال التعاون بين الأطراف ستنجح النقابات في زيادة الرسم النسبي، ولن يقتصر عمل الشركات على عدد معين من الفنانين، بل سيجد الجميع فرصة للعمل، كما سيتم تحصيل الحقوق من جميع القنوات والمنصات المحلية والعربية والأجنبية التي تعرض الأعمال المصرية، إلى جانب حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية.



وعلّق مسعد فودة على أهمية تحصيل الحقوق، قائلًا إن هناك أجيالًا أُهدرت حقوقها، وكان كل ما تتمناه هو الحصول على عائد ما قدمته من تراث فني ما زلنا نعيش عليه حتى اليوم، مشيرًا إلى أن جمعيات الحقوق تبذل محاولات جادة ومثمرة، ومشيدًا بدور جمعية أبناء الفنانين والدور الذي يقوم به المستشار ماضي الدقن، وكذلك جمعية مؤلفي الدراما برئاسة المؤلف أيمن سلامة.



واتفق الأطراف على وضع دستور عمل للجلسات المقبلة، يبدأ بإعداد نموذج عقد بين الفنانين والمنتجين يضمن عدم تنازل الفنانين عن حقوق الأداء العلني، مع إلزامهم بالانضمام إلى جمعيات الحقوق.