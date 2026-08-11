ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-8-2026.. كم سعر عيار21؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، وسط قفزات ملحوظة في مختلف الأعيرة، وقدسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 2163 جنيهًا مقارنة بمستواه في بداية الشهر، بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 309 جنيهات خلال الفترة نفسها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7086 جنيهات، مقابل 6777 جنيهًا في بداية أغسطس، بزيادة قدرها 309 جنيهات.

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6200.25 جنيه، مقارنة بنحو 5929.88 جنيه في أول أغسطس، ليسجل زيادة قدرها 270.37 جنيه.

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5314.50 جنيه اليوم، مقابل 5082.75 جنيه في بداية الشهر، بزيادة بلغت 231.75 جنيه.

بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4133.50 جنيه، مقارنة بنحو 3953.25 جنيه في الأول من أغسطس، بزيادة قدرها 180.25 جنيه.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 220399.24 جنيه، مقابل 210788.26 جنيه في بداية أغسطس، بزيادة بلغت 9610.98 جنيه.

في حين قفز سعر الجنيه الذهب إلى 49602 جنيهات اليوم، مقارنة بـ47439 جنيهًا في الأول من أغسطس، بزيادة قدرها 2163 جنيهًا.

وتعكس هذه التحركات استمرار موجة الصعود في أسعار الذهب منذ بداية أغسطس، مع تسجيل مكاسب واضحة في مختلف الأعيرة.