الذهب يقفز من جديد.. وسبيكة الـ100 جرام تتجاوز 700 ألف جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم تحركات جديدة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عيار 24، ليتجاوز سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام حاجز الـ700 ألف جنيه، وسط استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في السوق.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام: مليون و752 ألفًا و750 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 701 ألف و100 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 350 ألفًا و550 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24: 7 ملايين و11 ألف جنيه.

سعر كيلو الذهب عيار 21: 6 ملايين و134 ألفًا و625 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 49 ألفًا و77 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24: 7011 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21: 6135 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: 5258 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14: 4090 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24: 218 ألفًا و66 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عيار 21: 190 ألفًا و808 جنيهات.