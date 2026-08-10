برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن العقارات تؤكد ضرورة ضبط وحوكمة المنظومة

أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ملف العقارات يؤكد ضرورة حوكمة هذه المنظومة.

وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "خلال الفترات الماضية رأينا شكاوى كثيرة من تأخير استلام العقارات وعدم وفاء المطورين العقاريين بالتعهدات".

وتابع عمرو درويش: "هناك حالات شهدت تلاعبا في العقود الخاصة بتسليم الوحدات من المطورين العقاريين للمواطن المتعاقد".

وأكمل عمرو درويش: "اللجنة التي وجه الرئيس السيسي بتشكيلها ستتابع موقف تنفيذ المشروعات العقارية في مصر، وأي خديعة للمواطن من المطور العقاري يجب أن تتوقف"، مضيفا: "توجيه الرئيس سيضبط السوق العقاري".