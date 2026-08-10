يعد تشيكن راب من الوجبات السريعة التي يفضلها كثيرون، خاصة عندما يكون الدجاج متبل بشكل جيد، والخبز طريًا، والصوص كريميًا بطعم قريب من ساندويتشات المطاعم.

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

ويمكن تحضير تشيكن راب في المنزل بمكونات بسيطة، مع الاعتماد على تتبيلة تمنح الدجاج طعمًا قويًا، وصوص مناسب يجمع بين الكريمية والحموضة الخفيفة، للشيف رباب العمدة.

مكونات تشيكن راب

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

مكونات الدجاج:

500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

مكونات الصوص:

3 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتان كبيرتان زبادي.

فص ثوم صغير مهروس.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة عسل أو سكر.

رشة ملح وفلفل أسود.

مكونات الراب:

خبز تورتيلا أو خبز شامي كبير.

خس مقطع.

شرائح طماطم.

شرائح خيار مخلل.

شرائح جبنة حسب الرغبة.

بطاطس مقلية حسب الرغبة.

طريقة عمل تشيكن راب

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

في البداية، توضع شرائح الدجاج في وعاء عميق، ثم يضاف إليها الزبادي وعصير الليمون والزيت والثوم والبابريكا والكمون وباقي التوابل.

تُقلب المكونات جيدًا حتى تتغطى شرائح الدجاج بالتتبيلة بالكامل، ثم يفضل تركها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل، ويمكن تركها لفترة أطول للحصول على نكهة أقوى.

سر تتبيلة الدجاج مثل المطاعم

الزبادي من المكونات المهمة في التتبيلة، لأنه يساعد على جعل الدجاج أكثر طراوة، بينما يمنح الليمون والتوابل النكهة المميزة.

كما أن تقطيع الدجاج إلى شرائح متقاربة في الحجم يساعد على تسويته بصورة متساوية دون أن تجف بعض القطع قبل نضج الأخرى.

بعد ذلك، تسخن مقلاة جيدًا، ويضاف إليها القليل من الزيت، ثم توضع شرائح الدجاج على نار متوسطة إلى مرتفعة، مع تقليبها حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي من الخارج.

ويفضل عدم تكديس الدجاج داخل المقلاة، لأن ذلك قد يجعله يخرج السوائل بدلًا من الحصول على تحمير جيد.

طريقة عمل صوص تشيكن راب

لتحضير الصوص، تخلط المايونيز مع الزبادي والثوم وعصير الليمون والعسل أو السكر، ثم يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة.

يُقلب الصوص حتى يصبح ناعمًا ومتجانسًا، ويمكن وضعه في الثلاجة عدة دقائق قبل استخدامه حتى تتجانس النكهات.

سر الصوص الكريمي

الجمع بين المايونيز والزبادي يعطي الصوص قوامًا كريميًا، بينما يضيف الليمون نكهة منعشة، ويمكن التحكم في كمية الثوم حسب الرغبة.

وإذا كنتِ تفضلين الصوص الحار، يمكن إضافة القليل من الشطة أو صوص الفلفل الحار.

طريقة تجميع تشيكن راب

تفرد قطعة خبز التورتيلا على سطح نظيف، ثم يضاف مقدار مناسب من الصوص في المنتصف.

توضع طبقة من الخس والطماطم والمخلل، ثم تضاف شرائح الدجاج المشوي، ويمكن إضافة الجبنة والبطاطس المقلية حسب الرغبة.

يطوى طرفا الخبز إلى الداخل، ثم يلف الراب بإحكام حتى يصبح على شكل ساندويتش متماسك.

وللحصول على طعم قريب من المطاعم، يمكن وضع الراب على مقلاة ساخنة لمدة دقيقة أو دقيقتين من كل جانب حتى يتحمص الخبز قليلًا ويصبح أكثر تماسكًا.

نصائح لعمل تشيكن راب ناجح