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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فاهيتا تشيكن راب.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل فاهيتا
طريقة عمل فاهيتا تشيكن راب

 فاهيتا تشيكن راب من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بمذاق شهي و لذيذ.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل فاهيتا تشيكن راب في البيت.

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مقادير فاهيتا تشيكن راب


كيلو صدور دجاج شرائح
3فلفل ألوان جوليان
بصلة جوليان
(التتبيلة)
ملعقة كبيرة ثوم مهروس
كوب زبادي
ربع كوب خل
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة كبيرة صويا صوص
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر
نصف ملعقة صغيرة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير فاهيتا تشيكن راب


نتبل شرائح الدجاج بالتتبيلة ونغطيها ونتركها لمدة ليلة كاملة في الثلاجة ثم في جريل أو طاسة على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع شرائح الدجاج ونشوحها جيداً جداً ثم نرفعها من على النار وفي نفس الطاسة نضع الفلفل الألوان والبصلة ونشوحهم قليلاً ثم نضع شرائح الدجاج ونتركها لمدة ٥ دقائق مع التقليب ثم نضيف الكزبرة ونقلب ثم نرفعها من على النار ثم نضع على عيش التورتيلا الخس ثم نضع فاهيتا الدجاج ثم نضع الأفوكادو والجبن ونلف العيش رول ونضعه على جريل كهربائي حتى يتحمص من الجانبين ثم تقدم الفاهيتا مع بطاطس محمرة وبالهنا والشفا

فاهيتا تشيكن راب طريقة عمل فاهيتا تشيكن راب مقادير فاهيتا تشيكن راب طريقة تحضير فاهيتا تشيكن راب الشيف فاطمة أبو حاتي

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